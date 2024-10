Studenti lombardi in assemblea: incontro a Milano sul diritto allo studio e verso lo sciopero nazionale di novembre

Milano, 17 ottobre 2024 – Studenti lombardi in assemblea. È prevista per domani, 18 ottobre, l’assemblea regionale dell’Unione degli Studenti Lombardia. L’appuntamento è al circolo Arci Latob in viale Pasubio 14, alle 16 e fino alle 18. L'Unione degli Studenti, il più grande sindacato studentesco in Italia, organizzerà su tutto il territorio nazionale delle assemblee regionali incentrate sul diritto allo studio e a ciò che gli orbita intorno. Queste assemblee mirano a coinvolgere diverse realtà politiche e del sociale, per discutere e affrontare le principali sfide e rivendicazioni del mondo studentesco.

Con l’obiettivo di creare una rete di realtà territoriale, regionale e nazionale, e volendo approfondire il tema del diritto allo studio in ottica intersezionale, saranno presenti rappresentanti di Rete della Conoscenza, Link universitari, Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, Assenze ingiustificate, ActionAid, Brigata Basaglia, Fridays for future, Arci, Flc, Cgil e Si Cobas, e molte altre che porteranno il loro contributo e la loro esperienza. Tra le principali rivendicazioni che verranno discusse ci sono l’avvicinamento e la costruzione della mobilitazione internazionale del 15 novembre. Questo evento rappresenta un'importante tappa verso lo sciopero studentesco nazionale del 15 novembre, che sarà la data autunnale più significativa per il sindacato studentesco e il movimento tutto. La settimana seguente, il 25 ottobre, l’UdS si riunirà nelle maggiori città italiane in flash mob e mobilitazioni per rilanciare la data del 15 novembre.