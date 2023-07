Assalto ad autostrade e tangenziali Scatta l’esodo dei vacanzieri Un fiume di auto in coda e disagi

di Massimiliano Saggese

Da venerdì sera il nodo autostradale di Milano è stato preso d’assalto dai vacanzieri diretti nelle località balneari. Code alle barriere da Melegnano e Terrazzano in direzione sud e aree di servizio letteralmente invase da vacanzieri a caccia di refrigerio. È il primo vero esodo delle vacanze 2023 che è entrato nel vivo e si concluderà questa notte. Non sono solo gli italiani che partono per raggiungere la riviera romagnola, la Liguria o il sud Italia ma anche tanti, tantissimi, stranieri provenienti da Germania, Austria, Olanda, Belgio, Svizzera, Slovenia, Ungheria, Slovacchia. Le loro auto cariche, camper e roulotte con agganciate moto e biciclette, formano lunghe code ai caselli.

In entrata sulla tangenziale ovest, dalla A8 direzione A1, le code in alcuni momenti erano lunghe e lente nonostante tutte le corsie fossero aperte. In particolare le corsie quelle con il pagamento elettronico o cash, quelle maggiormente gettonate dagli stranieri, a differenza di quelle col telepass. Stessa scena a Melegnano dove ieri sera la situazione è peggiorata a causa di un incidente e le code alla barriera di Milano Sud, presenti tutto il giorno, hanno raggiunto il chilometro. Un tamponamento tra due auto, la causa, con due donne soccorse dal servizio sanitario. Scene d’altri tempi nelle aree di servizio dove per trovare un parcheggio si è sfiorata la lite tra due automobilisti stranieri, un austriaco e un belga, per un posto nei pressi dell’Autogrill. Le previsioni per oggi sono ancora di grande traffico, che dovrebbe diminuire domattina per lasciare il passo al traffico pendolare.