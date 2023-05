Aspirante geometra: 50 studenti in gara per contendersi il titolo

Domani e mercoledì 50 studenti provenienti da tutta Italia gareggeranno per contendersi il titolo di miglior aspirante geometra all’Istituto Leonardo da Vinci. Per quasi 6 ore di entrambe le mattinate i partecipanti affronteranno diverse prove: dalla progettazione di costruzioni e impianti alla topografia, dalla gestione del cantiere alla sicurezza dell’ambiente di lavoro. Durante la gara gli alunni e i docenti accompagnatori saranno impegnati in visite guidate sul territorio organizzate dall’Istituto Da Vinci "e sarà anche un’importante occasione per conoscersi, confrontarsi sulle buone pratiche della didattica e per creare network finalizzati alla collaborazione fra scuole". Competizione di eccellenza riservata agli studenti degli istituti tecnici del corso "Costruzioni, ambiente e territorio" che frequentano il quarto anno, lo scorso anno il titolo era andato proprio a un colognese. A vincere era stato l’alunno Claudio Leoni della classe 4A CAT del Da Vinci, che era stato accompagnato dal professor Giuseppe Carnevale ed era così diventato l’aspirante geometra più bravo d’Italia per l’anno 20222023.

La.La.