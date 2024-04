Asobianco2012 campione provinciale. Festa e premiazioni sul Naviglio

Asobianco2012 è campione provinciale Csi under12, i ragazzi di Cernusco sbaragliano in trasferta il Rozzano nella finalissima-spareggio dopo i gironi in cui erano arrivati a pari merito. Festa e premiazione, sul Naviglio si gonfia il petto in onore dei giovani calciatori che hanno conquistato il titolo sudandolo passo dopo passo. Ultima fatica, il match contro l’Osg 2001, decisamente avvincente. Sono stati proprio i padroni di casa ad andare in vantaggio per 1 a zero a cui sono seguiti in ordine il pareggio e poi 2-1 sempre per l’Osg, finché i cernuschesi hanno preso in mano le redini dell’incontro portandosi sul 2-2 e poi sul 3-2 , 4-2 per finire con una vittoria netta per 5 reti a 2. Si chiude così una stagione che resterà negli annali anche per il fair-play. Dagli spalti famiglie e tifosi hanno applaudito anche gli avversari. Bar.Cal.