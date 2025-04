Asilo, topi debellati a Cologno. Dopo sei mesi di divieto i bambini tornano in giardino

Scuole e igiene. In questo periodo sono diverse le criticità riscontrate dalle famiglie del Nord Milano. A Cologno si sono dovuti aspettare sei mesi per veder spostate le trappole dei topi in uno dei giardini dei plessi, che è rimasto inaccessibile anche nei giorni scorsi. È il caso della materna Rodari, dove l’azienda che ha recentemente ottenuto l’incarico dal Comune per la derattizzazione degli edifici pubblici ha provveduto ieri a spostare le scatolette che erano state posizionate a ottobre nel giardino.

L’intervento aveva visto distribuire 200 dispositivi su tutti i plessi. "In via King i bambini non hanno potuto usufruire del loro parco in questa settimana di caldo, restando chiusi in classe, proprio a causa della presenza delle trappole", hanno lamentato i genitori. "Abbiamo dato mandato alla ditta esterna di trovare delle soluzioni più funzionali così da garantire l’uso del giardino ai bambini", ha ammesso l’Amministrazione. A Paderno sono stati trovati degli insetti nei primi serviti alla mensa della elementare Fisogni. "Per l’ennesima volta i nostri figli hanno dovuto mangiare cibo scaduto, ammuffito, come successo poco tempo fa con del formaggio, o, come quest’ultima volta, piatti pieni di insetti morti - ha raccontato un papà -. La dirigente ha inviato a tutti i genitori una comunicazione".

Nella lettera la preside diceva di essere stata informata che "in molti piatti di pastina c’erano degli insetti e in altri piatti la pasta era scotta e incollata. I piatti sono stati sostituiti ed è stato segnalato l’accaduto al servizio di refezione". "Sono già stati male alcuni bambini a causa della muffa, ora cosa si fa? Aspettiamo che succeda qualcosa di grave o interveniamo? Per questo servizio paghiamo 5,90 euro al giorno". Si è tratta di "un episodio isolato, immediatamente gestito secondo i protocolli previsti", ha replicato l’Amministrazione. "Il piatto è stato prontamente sostituito e sono state attivate tutte le verifiche. Il servizio refezione scolastica è oggetto di un attento monitoraggio quotidiano, grazie alla presenza di una commissione mensa attiva e collaborativa, formata da genitori e dai referenti del corpo docente. Al loro fianco il servizio refezione scolastica comunale e la figura del tecnico alimentare che periodicamente effettuano controlli e ispezioni. Da quest’anno anche i rappresentanti degli alunni delle diverse scuole partecipano alla commissione, portando osservazioni e contributi che hanno già avuto ricadute positive sul lavoro del servizio refezione".