Asilo nido, lavori al via. Taglierà le liste d’attesa

Obiettivo: tagliare la lista d’attesa dei nidi comunali. Al via i lavori per la realizzazione del nuovo asilo comunale di Cornaredo nell’area che si trova tra via Deledda, via Garofalo e via Pisacane. L’intervento da 1,3 milioni di euro è stato finanziato in parte con risorse del Pnrr per 864mila euro e in parte con risorse del Comune per 506mila euro.

Si tratta della prima opera pubblica avviata dalla giunta comunale di centrodestra a pochi mesi dall’insediamento. "Il nuovo asilo nido comunale andrà a dare una risposta concreta a una necessità in continua crescita nel nostro Paese – afferma l’assessore ai lavori pubblici Renato Tiraboschi –. Da anni infatti ci sono bambini che non riescono ad accedere alle strutture attualmente presenti in città e questa emergenza sarebbe diventata ancora più forte nel futuro viste le nuove costruzioni che stanno sorgendo a Cornaredo".

I numeri parlano chiaro: oggi l’asilo comunale di via Imbriani è in grado di accogliere 70 bambini, quello di San Pietro all’Olmo 21 bambini oltre a 20 bambini nella sezione primavera (24-36 mesi). In questo momento ci sono 34 bambini in lista d’attesa continua per il 2024/25, un numero che negli anni è cresciuto, a differenza dei posti disponibili che sono rimasti gli stessi. La nuova struttura sarà realizzata interamente in legno e ospiterà fino a 36 bambini da 0 a 2 anni suddivisi in due sezioni: una per 12 lattanti e una per 24 divezzi. Ogni sezione avrà un locale dedicato ad attività educative, ricreative, al consumo dei pasti, un locale per il riposo e i servizi igienici dedicati. Insomma il nuovo asilo nido comunale sarà ecosostenibile, progettato e realizzato con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, dotato di pannelli fotovoltaici, improntato sul risparmio energetico e con alti livelli di isolamento.

I lavori sono iniziati nei giorni scorsi e secondo il cronoprogramma dovrebbero durare 240 giorni. Questo significa che se non ci saranno rallentamenti, prima della fine del 2025 ci sarà il taglio del nastro. "Le strutture dei nidi comunali sono, a oggi, sature e non è possibile riadattarle per aumentarne la capacità recettiva – commenta il sindaco Corrado D’Urbano –. Per questo, subito dopo il nostro insediamento ci siamo adoperati per reperire le risorse comunali necessarie a coprire la restante parte dell’intervento e iniziare i lavori in tempo utile per beneficiare del contributo e dare il via a questo intervento fondamentale per le famiglie di Cornaredo".

Roberta Rampini