Asfaltatura, panchine, via le barriere: lavori per 340mila euro

Asfaltatura, posa di panchine e nuovi arredi, rimozione delle barriere architettoniche, al via stamane a Gorgonzola una nuova massiccia tranche di lavori di riqualificazione stradale. Lavori importanti, finanziamento ingente, quasi 340mila euro. I lavori, si spiega, recepiscono le prescrizioni e le indicazioni del piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Riguardano tre zone specifiche della città. Si parte in via Restelli, dove le imprese procederanno a realizzare pavimentazione tattilo-plantare per l’orientamento degli ipovedenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ad adeguare la pendenza degli scivoli e a installare, sempre in prossimità degli attraversamenti, nuova illuminazione.

Poi via Ratti, dove sarà realizzata una banchina per il trasporto pubblico e sarà rifatta la pavimentazione. Infine via Simone Cantoni, dove si prevede la riqualificazione del percorso misto, pedonale e carrabile, che collega il centro storico alla stazione della metropolitana.

Anche qui si interverrà su scivoli e pavimentazione ed è prevista la posa di panchine accessibili a disabili. Cantiere lungo, qualche disagio in vista: la viabilità provvisoria è indicata in una ordinanza della polizia locale.

M.A.