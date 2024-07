Ascensori rotti alla Rsa Belvedere, è polemica

Tempi duri per gli anziani in Rsa per passare da un piano all’altro con gli ascensori fuori uso. In attesa della casa di Riposo Belvedere del futuro, è al vaglio del Comune un project financial per il rinnovo strutturale e gestionale, la Rsa deve fare i conti con i disagi del presente. Più di una le lamentele di cittadini che si dicono indignati per la situazione in cui versa la casa di riposo Belvedere. Una problema quello degli ascensori bloccati ben noto al comitato di indirizzo e di controllo della Rsa Belvedere.

"Siamo a conoscenza della questione - spiega il presidente del Comitato Angelo Ripamonti (nella foto) -. Le tempistiche di ripristino di uno dei due ascensori, fuori uso da circa un mese, si sono allungate per ragioni tecniche. Mi risulta sia ora tutto risolto, in settimana si procederà con il collaudo e quindi con il ripristino dell’utilizzo anche del secondo ascensore".

Monta poi la questione di un punto di riferimento a cui fare segnalazioni . " Francamente sono stupito del fatto che ci siano persone che dicono di avere difficoltà a segnalare disservizi - conclude Angelo Ripamonti -. Noi del comitato siamo spesso presenti in Rsa e mi risulta che anche in Comune c’è disponibilità degli uffici e assessorato alla partita a recepire ogni tipo di segnalazione".S.D.