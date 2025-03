Artistica Csb sulla vetta: "Risultato straordinario malgrado le difficoltà"

Csb Bollate conquista la seria A1 di ginnastica artistica. Nei giorni scorsi, la squadra bollatese ha vinto la terza tappa del campionato A2, aggiudicandosi il passaggio, a partire da gennaio 2026, in serie A1. "Sono molto felice di questa vittoria, è un traguardo che significa tanto. La nostra società nell’ultimo anno ha dovuto cambiare palestra con tanti disagi e difficoltà. Nonostante tre sedi a cui appoggiarci (la nostra nuova sede che aveva dei piccoli problemi) siamo riusciti ad andare avanti e lottare per fare allenare questo fantastico gruppo di ragazze. Sono orgogliosa di loro e di noi. È stato un anno difficile per la nostra società e ora le cose sono tornate a funzionare bene", spiega il direttore tecnico Monia Marazzi.

La gara si è svolta a Desio e le ragazze della Csb si sono distinte nel volteggio e nelle parallele. La squadra è composta da: Giada Grisetti del 2000, Letizia Saronni del 2007, Amelia Mettifogo del 2009, Arianna Sarna del 2011, Isabella Jorio del 2001 e Tisha Volleman del 2000, atleta olandese in prestito e che ha disputato anche le ultime Olimpiadi. Direttore Tecnico Monia Marazzi. le allenatrici Esteli Quentaniga e Martina Sambruna, coreografa Daniela Fumagalli. Davide Falco