Artisti di strada alla Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Bancarelle, certo, alla Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, ma non solo. Il Municipio 1 ha chiesto al Comune di prevedere due postazioni temporanee "in via sperimentale" per artisti di strada in prossimità della Fiera di Sant’Ambrogio. Postazioni da collocare in Piazza Castello fronte via Beltrami e area fontana e Piazza Castello fronte via Quintino Sella nei giorni in cui si svolgerà la tradizionale fiera meneghina: 7, 8, 9 e 10 dicembre nelle fasce orarie 11-13, 14-16 e 17-19. Nella delibera del “parlamentino’’ si legge che, "in caso di forte domanda" di postazioni per gli spettacoli di strada, si potrebbe "utilizzare residualmente le postazioni già esistenti ai due poli estremi di viale Gadio; destinare le postazioni temporanee ad attività a non eccessivo impatto sonoro, caratterizzandone in particolare una, con prevalenti performance teatrali; precisare che le aree proposte per le postazioni sperimentali devono essere confermate sulla base di attività istruttoria a cura delle Direzioni “Lavoro Giovani e Sport”, “Autorizzazioni e Concessioni SUAP” e “Sicurezza Urbana” Polizia Locale’’;

Il Municipio 1, infine, si impegna "a promuovere un palinsesto che pubblicizzi sui canali informativi municipali (social e newsletter) le performance che si svolgeranno nelle postazioni temporanee ed, eventualmente, nelle “fisse” di viale Gadio".

M.Min.