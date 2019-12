Milano, 5 dicembre 2019 - Grandi tradizioni e startup innovative le une fianco a fianco con le altre. È uno degli aspetti intriganti dell’Artigiano in Fiera, i cui tremila espositori accoglieranno nei loro stand decine di migliaia di visitatori fino a domenica 8 dicembre. Al grande salone internazionale delle arti e dei mestieri si accede con il pass che si ottiene via mail collegandosi al sito pass.artigianoinfiera.it. Ma il lasciapassare gratuito necessario per partecipare all’evento può essere richiesto anche in loco. Sono già moltissimi coloro che hanno affollato i padiglioni di Fieramilano, a Rho Pero, dove le eccellenze artigiane attirano l’attenzione e l’interesse dei visitatori. Fra i tanti esempi d’eccellenza, Natural Vanity delle sorelle marchigiane Vanessa e Paola Marziali: una linea di sneakers tinte a mano con colori naturali. Il segreto della loro linea: due modelli di sneaker molto attuali e una tecnica per la tinta delle stoffe che rende ogni paio di calzature unico e speciale. Le colorazioni provengono da piante ed erbe officinali, che dopo la raccolta vengono essiccate e macinate. Ed i tessuti utilizzati sono tutti di derivazione naturale, come il cotone, la canapa, le foglie di ananas. Ecco le piante usate come coloranti: il peperone per il giallo, l’indaco per il blu carta da zucchero, melograno per il verde scuro, il mallo di noce per il color panna, il pernambuco per il violetto, la robbia per il rosa, la reseda per il giallo pallido, il kateku per il marrone, il quebracho per il tortora.

I cappelli da donna Complit di Mattia Antinori, un marchio che affonda le radici nella tradizione marchigiana, sono diventati un’icona perfino a Parigi, grazie a tecniche e savoir-faire che vengono dall’esperienza e dall’estrema qualità dei laboratori artigianali Complit, uniti alla verve creativa del giovane padron Mattia. Piccarda, la capsule collection presentata in Fiera, unisce il pregio della realizzazione artigianale con la modernità di linee molto efficaci, che strizzano l’occhio alle più recenti tendenze della moda internazionale.

La magia delle stoffe stampate a mano dell’Antica Stamperia Carpegna di Manuele Francioni, tra le Marche e l’Emilia Romagna, da sei generazioni tramanda la decorazione artigianale dei tessuti con la tecnica degli stampi in legno. Vengono realizzate stampe a ruggine, un’attività un tempo diffusissima nella provincia di Pesaro Urbino e Montefeltro, ma oggi quasi del tutto dimenticata. È una tecnica che prevede l’utilizzo di matrici di legno incise e intagliate a mano: intinte nel colore, vengono posizionate sul tessuto e battute a mano con un pesante mazzuolo. Anche il color ruggine è realizzato in bottega, seguendo la ricetta tradizionale della famiglia: farina, aceto e ruggine di ferro. Nella Stamperia vengono realizzate tovaglie, coperte, grembiuli e copriletto con una resa di altissima qualità ,oltre a moderne t-shirt e scarpe realizzate in canapa, fibra tessile naturale dalle doti anallergiche e termoregolatrici. Completamente orientata alla sostenibilità, l’Antica Stamperia utilizza solo tessuti naturali di manifattura italiana e colori atossici esclusivamente senza formaldeide.