Artem Uss è in Russia: era evaso dai domiciliari a Milano il 22 marzo

Milano – Artem Uss, l’uomo d'affari russo evaso dagli arresti domiciliari a Milano nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, dove era in attesa di estradizione negli Usa, si trova in Russia: lo scrive l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

L'imprenditore russo, figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, fu arrestato all'aeroporto di Malpensa il 17 ottobre 2022, poco prima di imbarcarsi con la moglie su un volo diretto a Istanbul.

La polizia di frontiera ammanettò il 40enne in esecuzione del mandato di cattura spiccato dal Dipartimento di Giustizia Usa con le accuse di contrabbando di petrolio con il Venezuela in violazione dell'embargo e tecnologie militari dagli Usa verso la Russia, di frode bancaria e di riciclaggio.

L'estradizione negli Usa è stata concessa dalle autorità italiane il 21 marzo, con riferimento solo alle accuse di contrabbando di petrolio con il Venezuela e di frode bancaria. Il giorno dopo, però, Uss è scomparso nel nulla.

Alle 14.07 del 22 marzo, esce a piedi da Borgo Vione, a Basiglio (Milano), sale su un'auto guidata da un complice e si allontana. Porta con sé il braccialetto elettronico, ma l'allarme suona solo dopo alcuni minuti.

I carabinieri arrivano davanti all'appartamento per controllare cosa sia successo, ma trovano la porta blindata chiusa: in casa c'è la tv accesa.

A quel punto, parte la chiamata ai vigili del fuoco per sfondare, ma quando i militari fanno ingresso nell'abitazione non trovano alcuna traccia del quarantenne, che in quel momento è già in viaggio verso la frontiera.

La moglie era già rientrata il 13 marzo in Russia, motivando il suo ritorno in patria con la necessità di dover accudire il figlio minore della coppia.