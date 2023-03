Artem Uss evaso. Il messaggio al socio: "Via dalla Russia? Diventi un ricercato"

Milano – 11 marzo 2022, a due settimane dall’invasione dell’Ucraina. Artem Uss scrive al socio Yuri Orekhov: "Questi (Stati Uniti e Ue, ndr) stanno preparando quattro pacchetti di sanzioni. Sembra che ora vi rientrino anche i governatori". Il 30 marzo, altro scambio tra i due. Orekhov chiede a Uss se abbia intenzione di lasciare la Russia. L’altro risponde scherzando: "Vuoi diventare un ricercato internazionale? Sarebbe troppo", ottenendo come replica: "E tu? Lo faresti? Se vuoi, te lo posso organizzare facilmente".

Letti oggi, quegli sms fanno riflettere. Sì, perché nel frattempo sia Orekhov che Uss sono diventati due ricercati internazionali: il primo è stato catturato in Germania, il secondo a Malpensa. Con una differenza sostanziale: il quarantenne è fuggito dai domiciliari alle 14.07 del 22 marzo e forse ora si trova già in patria. Il contenuto delle comunicazioni tra i due, acquisito dall’Fbi, è citato nella sentenza della Corte d’Appello che il 27 febbraio ha dato il via libera all’estradizione negli Stati Uniti per due dei quattro capi d’accusa alla base del mandato d’arresto spiccato il 26 settembre 2022 da Washington. Negli atti, viene ricostruita l’indagine che ha portato a imputare a Uss e Orekhov di aver "orchestrato una frode transnazionale e operazioni di contrabbando e di riciclaggio di denaro tramite la società tedesca Nord-Deutsche Industrielagenbau (NDA Gmbh)".

In particolare, i due russi "avrebbero realizzato attività di esportazione illegali di tecnologie militari e sensibili dual use dagli Stati Uniti alla Russia, attività di contrabbando di milioni di barili di petrolio dal Venezuela (Paese sottoposto a embargo), utilizzando a tal fine il sistema finanziario statunitense, nonché riciclaggio dei proventi di tali attività illecite mediante una vasta rete di società di comodo e di rapporti bancari in tutto il mondo". Per quanto riguarda l’aspetto più delicato per i rapporti tra le due super potenze rivali, gli inquirenti di oltre Atlantico avrebbero ricostruito "numerosi incontri, sia negli Usa che in Europa, tra Orekhov e altre persone, aventi ad oggetto il tentativo da parte di NDA Gmbh di procacciare componenti del caccia russo Mig-29, del velivolo di combattimento russo Sukhoi e del velivolo di combattimento americano Stealth F-22 Raptor, eludendo l’embargo verso la Russia facendo transitare i materiali dalla Malesia, da dove poi sarebbero stati riesportati in Russia". Le attività sarebbero iniziate "nel maggio 2019 e proseguite anche dopo l’invasione dell’Ucraina"; senza contare le "cinque operazioni commerciali tra il 2018 e il 2020, aventi ad oggetto l’acquisto di tecnologie di livello militare sensibili per un valore complessivo di 250mila dollari, avvenute tra NDA Gmbh e una società di tecnologia appaltatrice della Difesa Usa sita nel distretto orientale di New York; in queste transazioni, è stato indicato come cliente finale NDA Aerospace (società schermo della Malesia), mentre i destinatari finali erano Network Technologies e altri enti russi".

I giudici hanno dato l’ok all’estradizione per le accuse di contrabbando di petrolio e frode bancaria. Il giorno dopo, Uss si è volatizzato, scappando da Basiglio con l’aiuto di cinque-sei operativi su cui si stanno concentrando le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo. L’inchiesta ha finora intercettato quattro macchine sul luogo dell’evasione o nelle immediate vicinanze: l’ipotesi è che il quarantenne sia salito su una di quelle auto per espatriare. Visto che l’imprenditore non aveva legami così radicati in Italia da permettergli di avere a disposizione un gruppo di fidati fiancheggiatori, è probabile che questi ultimi siano stati reclutati da altri. Ed è a questo punto che la vicenda diventa una spy story, con il possibile coinvolgimento degli 007 di Mosca.