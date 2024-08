Arte e natura si fanno notare con il “Filo blu“

Avanti tutta con la promozione del turismo a Cassano d’Adda, al via il progetto “Filo blu“ per la valorizzazione e la fruizione del territorio con nuovi strumenti digitali. "È un progetto – spiega l’assessore alla Cultura Antonio Capece (nella foto) – che sicuramente permetterà di creare una rete anche con tutti gli altri Comuni del Parco Adda Nord che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa. Tutto questo ci permette quindi di promuovere ulteriormente la nostra città in un’ottica più ampia e condivisa con il territorio circostante dell’Adda Martesana".

Padre del progetto il Parco Adda Nord, un disegno mirato a iniziative di marketing territoriale realizzate in collaborazione con l’associazione culturale Art Maiora. A pagare però saranno gli enti che aderiscono, la quota da versare per il Comune di Cassano d’Adda sarà di 1.220 euro. Tanti gli obiettivi prefissati. Dalla valorizzazione del patrimonio storico e culturale alla sensibilizzazione ambientale e culturale della comunità locale e poi ancora, dal coinvolgimento attivo della comunità per la tutela del territorio e lo sviluppo imprenditoriale alla collaborazione pubblico-privato. Ci sarà spazio per la comunicazione legata alla valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di un totem informativo installato all’infopoint territoriale del Parco Adda Nord. Prevista anche la e stampa di 50mila cartoline promozionali del progetto, con la nuova tecnologia del QR code che rimanda al sito internet dedicato www.ilfiloblu.it, dove sarà possibile ammirare brevi video con immagini da drone e reportage fotografici. Tante nuove iniziative dunque per la promozione turistica della città.

Stefano Dati