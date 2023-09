Quattro bombe a mano, 6 pistole e 416 proiettili: trovato arsenale nell’armadietto di un centro sportivo del Lodigiano

Milano, 2 settembre 2023 – L'arsenale era nascosto nel doppiofondo di un mobiletto bianco, in un magazzino di un centro sportivo di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi. Lì gli agenti della Squadra mobile di Milano, coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Massimiliano Mazzali, ci sono arrivati grazie ad alcune informazioni acquisite nel corso di un'indagine antidroga ancora in corso: nell'armadietto erano nascoste quattro bombe a mano M75, 416 proiettili e sei pistole, di cui cinque clandestine e una rubata.

L'inchiesta

Nei giorni scorsi, i poliziotti hanno monitorato costantemente il centro sportivo nel Lodigiano, sospettando che fosse diventato una sorta di magazzino dei narcos e che di volta in volta gli spacciatori andassero a recuperare i quantitativi di droga che occorrevano per la vendita al dettaglio.

Il blitz

Così è scattato il controllo degli uomini della Mobile di Milano, coadiuvati dai colleghi di Lodi: inizialmente sembrava che il mobiletto bianco contenesse soltanto stoviglie, ma gli investigatori di via Fatebenefratelli sono riusciti a scovare il vano nascosto e a sequestrare le armi, che ora verranno passate al setaccio dalla Scientifica per capire se siano state utilizzate nel recente passato e per cercare tracce utili a rintracciare chi le ha nascoste in quel magazzino.