Arrivano tre nuovi agenti "Ma ancora non bastano"

di Monica Guerci

Cresce la squadra della polizia locale a Bollate. Tre nuovi agenti sono entrati in forze e il comando conta oggi, tra comandante, ufficiali e agenti 22 uomini. E ancora non bastano: "Ne servirebbero 30 per il controllo di una città come Bollate", ha sottolineato Antonello Martelengo, storico comandante della locale bollatese. La coperta è già corta e "i bilanci non consentono di reclutare più uomini, ma bisogna ancora crescere, il ciclo di assunzioni non deve concludersi qui: bisogna tenere conto oltre ai nuovi ingressi anche del turnover del personale che in questi anni è andato aumentando", ha aggiunto Martelengo.

I neo assunti sono Matteo Corsini di Garbagnate, è il più giovane tra le nuove reclute: 26 anni è in servizio dal primo giugno. Carmelo Giuffrida, 41 anni, dall’1 luglio è passato da Vimercate a Bollate. Infine Luciano Bardaro, 32 anni di Bresso arriva da Milano. Nonostante le fila ridotte dal comando di via Garibaldi sono stati portati avanti diversi progetti. Due su tutti: il primo "Vuoi bere? Non guidare", contro l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti per chi si mette al voltante. E il secondo, contro lo spaccio dentro e fuori dal "Parco delle Groane", finanziato dalla Regione è in collaborazione con il Comune di Senago e i carabinieri del Comando di Rho. Dopo una pausa estiva il primo progetto riparte proprio oggi, il secondo è partito mercoledì. Da non dimenticare, inoltre, l’istituzione dell’eco vigile per il rispetto del corretto conferimento dei rifiuti urbani: 67 i verbali di violazioni effettuati nel 2022 a cui si aggiungono altri 5 verbali, inviati alla procura della Repubblica, per reati penali. "Pattuglie di pronto intervento" sarà la destinazione finale dei tre nuovi vigili urbani. "Il tema della sicurezza va affrontato da diverse sfaccettature - ha detto Giuseppe de Ruvo, assessore alla polizia locale -. Un altro obiettivo per noi è quello puntare sulla sicurezza in modo preventivo e non repressivo. Ecco che il potenziamento del corpo dei vigili urbani va in questa direzione".