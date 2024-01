Arrivano sessanta nuove piante in via Matteotti

Sono iniziati lavori per la messa a dimora di sessanta nuove piante in via Matteotti. Dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai tecnici comunali e quelli dell’azienda che si è aggiudicata l’intervento, i lavori hanno preso il via e, secondo le stime, dovrebbero concludersi in 10, 15 giorni. Nel complesso saranno messi a dimora 60 esemplari di Parrotia Persica Vanessa, una pianta che ben si adatta alle caratteristiche del territorio. Le nuove alberature andranno a sostituire i 49 pioppi cipressini rimossi nell’ottobre scorso a seguito degli esiti della Vta (valutazione di stabilità), che ne aveva riscontrato la pericolosità. Per poter procedere con l’intervento, è istituito un divieto di sosta nel parcheggio tra via Aldo Moro e Leonardo da Vinci.

Mas.Sag.