Arrivano i taser a Buccinasco per i vigili

Taser in dotazione agli agenti della polizia locale. Lo definisce il nuovo Regolamento che prevede, in via sperimentale, l’utilizzo del dispositivo "per tutelare e garantire maggiore sicurezza dei cittadini, oltre che protezione agli operatori che saranno adeguatamente formati", spiegano dal Comune. Buccinasco è tra i primi comuni sopra i 20mila abitanti a dotarsi delle cosiddette "armi a impulso elettrico", come mezzo estremo per rendere innocui soggetti estremamente agitati, aggressivi o armati. Il Regolamento del corpo di polizia locale disciplina in modo dettagliato la sperimentazione che avrà inizio alla conclusione del periodo formativo di un adeguato numero di operatori, sulla base di criteri organizzativi e attitudinali. Prima di impugnare l’arma, l’operatore dovrà sempre "provvedere a dissuadere il soggetto attraverso tecniche di comunicazione verbale e non verbale adeguate e solo dopo adottare le procedure indicate nel Regolamento", si legge nel documento. Un altro passo avanti per la polizia locale guidata dal comandante Gianluca Sivieri che ha dimostrato impegno e professionalità nelle otto serate dei servizi Smart (Servizi di monitoraggio delle aree a rischio del territorio) finanziati da Regione Lombardia. I controlli straordinari hanno coinvolto, in tutte le otto serate, sessanta operatori, per un totale di circa 350 ore di servizio. Inoltre, sempre unendo i dati di tutte le serate di servizio, la polizia locale ha controllato oltre mille veicoli e sottoposto al controllo del tasso alcolemico circa 700 guidatori: 53 sono risultati positivi e sono stati denunciati, con ritiro della patente. Un’attenzione particolare per la sicurezza stradale: nel corso di quest’anno, gli agenti hanno accertato oltre 70 guide in stato di alterazione.

Francesca Grillo