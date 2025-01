Rubano borsetta dall’auto. Rintracciati e arrestati

GRAVELLONA LOMELLINA (Pv) Ha parcheggiato l’auto nelle vicinanze della scuola materna ed è scesa per prendere la figlia. Una questione di qualche minuto appena, tale da non consigliarle di portare con sé la borsetta, lasciata sul sedile della sua auto. In quel brevissimo lasso di tempo R.H., 42 anni, E.S. 41 anni e S.B., 38 anni, tutti pregiudicati, hanno mandato in frantumi il vetri di un finestrino e si sono impossessati della borsetta nella quale, con gli effetti personali, si trovavano monili e 230 euro in contanti. Poi sono fuggiti. L’episodio, avvenuto giovedì, è stato scoperto qualche minuto più tardi e subito denunciato ai carabinieri di Gravellona Lomellina che hanno avviato le indagini. I riscontri hanno consentito di risalire al modello di auto, una Fiat 16, con la quale i malviventi si erano allontanati dal luogo del furto. I tre sono stati sorpresi poco dopo in un campo della zona di Borgo San Siro, a pochi chilometri di distanza, mentre erano intenti a bruciare i documenti della vittima. I militari hanno recuperato anche il denaro e parte dei monili. I tre sono stati processati ieri mattina: l’arresto è stato convalidato e per tutti è stata disposta la custodia in carcere. U.Z.