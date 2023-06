Arrestato rapinatore algerino al Bar "Tropical Island" a Milano

Hanno puntato le loro vittime, due donne che ieri notte all’1 si trovavano al bar “Tropical Island“ ai Bastioni di Porta Venezia, aggredendole e rubando la borsa a una di loro. Ma i tre uomini, presumibilmente di origine nordafricana, non sapevano di essere osservati da poliziotti-avventori che sono subito intervenuti riuscendo ad arrestarne uno: un algerino di 43 anni, irregolare e con precedenti, che è finito in manette per rapina aggravata in concorso. Vittime, una donna italiana di 34 anni e una cubana di 38. Durante l’aggressione, i tre sono riusciti a prendere la borsa di una delle due donne e a fuggire. Ignorando che tra i clienti del locale ci fossero due poliziotti del commissariato Garibaldi-Venezia, in quel momento liberi dal servizio, che li hanno inseguiti riuscendo a fermarne uno: quello con in mano la refurtiva, che è stata recuperata.