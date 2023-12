Arrestato latitante condannato a 30 mesi per spaccio di droga Un 34enne albanese ricercato da quest'estate per reati di droga è stato scovato dai carabinieri di Paderno con l'aiuto dei colleghi di Garbagnate Milanese. Il 34enne è stato rintracciato all'interno di un'abitazione di Garbagnate, in compagnia di un cittadino brasiliano denunciato per favoreggiamento. Pena: 2 anni e mezzo di reclusione.