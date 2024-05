Milano, turisti e clienti dei locali seguiti e derubati: tra le vittime una ragazzina di 14 anni

Milano – Turisti seguiti e derubati, due arresti tra la Stazione Centrale e via Torino. I poliziotti della Squadra Mobile di Milano nei giorni scorsi hanno arrestato un cittadino algerino di 52 anni e un cittadino peruviano di 40 anni per furto aggravato: il primo ha seguito una turista australiana per rubarle la borsa dentro l’androne dell’hotel, il secondo, dentro un fast food, ha rubato il portafoglio di una ragazza dopo averle preso lo zaino trascinandolo con il piede.

Furti ai danni di turisti a Milano, il ladro individuato dai poliziotti: un frame delle immagini diffuse dalla Polizia

Il primo episodio ha visto protagonisti un cittadino algerino di 52 anni e una turista australiana di 46 anni. Il ladro, senza dimora e con un lungo elenco di precedenti penali risalenti agli anni '90, ha seguito la vittima all'interno dell'androne di un hotel nel centro di Milano, riuscendo a sottrarle la borsa. Il fatto è avvenuto venerdì 17 maggio, poco dopo le ore 14, quando gli agenti, impegnati nel monitoraggio delle zone frequentate da turisti, hanno notato l'uomo mentre seguiva diversi stranieri in piazzale Loreto. Dopo essere salito sul bus 91, l'uomo è sceso in zona Stazione Centrale, in via Sammartini dove si trovano diverse strutture alberghiere. Ha visto arrivare un uomo e una donna con trolley al seguito, gli si è avvicinato e approfittando di un momento di distrazione della turista australiana, si è impossessato della borsa della donna ed è scappato. La sua fuga è stata interrotta dall'intervento tempestivo della polizia, che lo ha bloccato e perquisito. Alla donna è stata restituita la borsa e il suo contenuto tra cui patente, due carte di credito, 35 euro e 420 dollari australiani e 35 euro. Mentre il ladro è stato condotto in custodia cautelare.

Mentre, sempre venerdì pomeriggio, gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile milanese sono intervenuti in via Torino per sventare un furto orchestrato da due individui. Poco prima delle 15:00, i poliziotti hanno notato due uomini sospetti che scrutavano le vittime sedute ai tavoli dei dehors. Dopo essere entrati nel fast food, i due si sono separati strategicamente: uno si è posizionato vicino ai servizi igienici per osservare la scena, mentre l'altro si è seduto alle spalle di un gruppo di ragazze. Con abilità, il secondo individuo ha utilizzato il suo piede per avvicinare uno zainetto delle giovani, dopo aver estratto il portafoglio lo ha riposizionato vicino alle vittime, coprendolo con una giacca. I ladri si sono poi dati alla fuga in direzioni opposte. Inseguiti dagli agenti, uno dei ladri è stato individuato mentre tentava di sbarazzarsi della refurtiva. L'uomo, un 40enne peruviano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato vicino alla fermata metropolitana Missori, trovato in possesso della banconota da 5 euro rubata poco prima alla 14enne italiana che si trovava al fast-food con la mamma. L’uomo è stato incriminato per furto aggravato, il complice è riuscito a fuggire.