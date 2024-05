Cerco un po’ d’Affori in giardino

Celentano cercava un po’ d’Africa, tra l’oleandro e il baobab, i bimbi di Affori invece volevano solo giocare a pallone, ma si sono ritrovati l’oleandro nel giardino della scuola. Rimanendo intossicati. Un grosso spavento e una corsa in pronto soccorso, per fortuna nulla di più, ma non è stato certo un pomeriggio tranquillo quello passato da alunni e genitori. Anche perché le mense scolastiche milanesi non vengono da un periodo particolarmente sereno, diciamo così. E invece a causare l’intossicazione era stata la pianta dalla ricca fioritura, tanto scenografica quanto tossica. Forse non la più adatta da piantare in una scuola elementare.