Arrestato con 60 chili di droga

Da Cinisello a Crema con un carico di 60 chili di droga. Un trasporto speciale che è stato intercettato dalla polizia di Stato, che ha arrestato un italiano di 50 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Martedì pomeriggio, gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Cinisello Balsamo, guidato dal dirigente Giovanni Di Stefano, stavano svolgendo un servizio finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di droga. Gli operatori stavano transitando in via Alessandrina, in direzione via Erba, quando hanno notato il 50enne. Lo hanno riconosciuto subito, visti i numerosi precedenti, e così lo hanno prima tenuto d’occhio e poi lo hanno seguito nel suo percorso. Il corriere della droga guidava un’auto, poi risultata intestata a una società di noleggio. Per più di un’ora gli sono stati dietro, macinando una sessantina di chilometri, fino ad arrivare al viadotto di Crema sul fiume Serio. Lì è scattato il blitz. Il 50enne è stato fermato dai poliziotti che, nel corso del controllo, hanno trovato il primo carico di droga. All’interno della macchina, infatti, era stati sistemati 29,5 chilogrammi di hashish. Il malvivente aveva anche due cellulari e una chiave, riconducibile a una struttura ricettiva situata a Monza e utilizzata dall’uomo come abitazione. A quel punto, i poliziotti hanno effettuato anche la perquisizione domiciliare, che ha dato nuovamente esito positivo. Gli agenti hanno trovato 29 chili di hashish, 2,5 di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione. Il 50enne è stato portato al carcere di Monza.

La.La.