Arrestati due pusher. Sequestrati 450 euro e 19 grammi di cocaina

I carabinieri hanno arrestato un 18enne e un 70enne. I due sono stati individuati a Cascina Gatti, in via Marx e in via Fratelli di Dio. I militari hanno sequestrato 19 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, 450 euro e il materiale per il confezionamento. Al termine dell’udienza di convalida, sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.La.La.