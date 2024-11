Argilla, fotografia e disegno. Un laboratorio “fatto ad arte”

"Fatto ad arte". Laboratori didattici per la cura dell’io, del noi, e della comunità. Continua la collaborazione avviata a ottobre tra Casa Testori e l’istituto comprensivo Giovanni Testori di Novate, per la realizzazione di un percorso laboratoriale ed educativo. Il progetto è nato dall’esigenza della scuola media Vergani di offrire ai ragazzi delle esperienze di laboratorio di qualità con un focus sulla produzione manuale. I percorsi dedicati alle tre diverse fasce di età sono così suddivisi: classe prima, "la cura dell’io" attraverso la sperimentazione con l’argilla, insieme all’artista Martina Cioffi. Classe seconda, "la cura del noi" attraverso la fotografia, con l’artista Ilaria Turba e Camila Schuliaquer. Classe terza, "la cura di tutti" con lezioni di disegno e illustrazione guidate dall’artista Claudia Alexandrino. I manufatti artistici prodotti saranno poi utilizzati per valorizzare gli spazi della scuola, come l’aula magna e le classi stesse.