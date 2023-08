Argentia, Gorgonzola: Nuova stagione con grandi nomi Teatro Oscar

La stagione teatrale al via e il ritorno, per la terza volta, dei corsi di teatro, biglietterie e porte aperte per l’autunno di Sala Argentia. Partiamo proprio dai corsi, organizzati dalla sala gorgonzolese e dall’associazione Teatro Oscar. Impianto confermato, proposte confermate per bambini, ragazzi e adolescenti. "Il panorama dei corsi - così i responsabili di sala - copre tutte le fasce d’età, a partire dagli otto anni". Sul sito della Sala sono già a disposizione informazioni su corsi e orari e sulle modalità di iscrizione. Completeranno l’offerta dei corsi alcuni stage intensivi, "che consentiranno approfondimenti o avvicineranno a questa preziosa attività anche chi non se la sente, per molte ragioni, di affrontare un percorso annuale". Tutto pronto, intanto, anche per la stagione teatrale "classica", che anche quest’anno porterà a Gorgonzola, nell’autunno 2023 e nella primavera 2024, nomi illustri del panorama teatrale nazionale. Lo slogan, "Una miscela perfetta": in calendario sette spettacoli in abbonamento, due fuori, dalla prosa al musical, dal comico al drammatico, dal monologo alla compagnia. La campagna abbonamenti era già partita prima dell’estate, le biglietterie sono aperte. Un’occhiata ai primi appuntamenti. Si parte sabato 21 ottobre con la Compagnia della Rancia e il musical "Una volta nella vita (Once)", regia di Mauro Simone, protagonisti Luca Gaudiano e Jessica Lorusso. Altro grande ritorno, il 16 novembre, quello degli Oblivion, che portano in scena "Tuttorial, guida contromano alla contemporaneità", di e con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli, regia di Giorgio Gallione. M.A.