Aree Falck, dal Comune il permesso per costruire il San Raffaele 2

Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha dato un via libera fondamentale per la realizzazione del San Raffaele 2 sulle aree Falck. Tecnicamente è stato approvato il decreto di esclusione dell’assoggettabilità a Vas (Valutazione ambientale strategica) del progetto per costruire il nuovo polo universitario e della ricerca di medicina con il campus da 5mila studenti. "Come sempre rispettiamo i tempi che avevamo comunicato all’operatore dando garanzia agli investitori. Cosa rara per la pubblica amministrazione", sottolinea l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda. Un commento che sa di stilettata: arriva infatti a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni del rettore Enrico Gherlone che aveva sollevato più nodi sulla partita sestese. "Il progetto c’è, stiamo aspettando il via per realizzarlo. Se comunque si riuscisse a partire, sarebbe pronto nel 2017 e non prima. Ma non dipende da noi", aveva detto all’apertura dell’anno accademico, lasciando molti dubbi e domande. Eppure il Comune rimanda la palla direttamente all’operatore. "Noi abbiamo approvato un altro fondamentale tassello. Ora è onere di MilanoSesto (proprietario delle ex Falck, ndr) e Gruppo San Donato depositare gli atti amministrativi e progettuali per l’avvio del permesso di costruire - spiega Lamiranda -. Come Comune confermiamo che dalla documentazione entro 18 mesi è possibile concludere l’iter di verifica e rilasciare il permesso. Adesso tocca al privato fare la sua parte con l’investimento concreto". "Forse il rettore non è informato dell’iter in corso. Se, invece, faceva riferimento a tempi certi questi dipendono non dall’ente, ma dalla proprietà dell’università - conclude Lamiranda -. Più ritardano a presentare i progetti definitivi, e ne hanno cambiati almeno tre, più tardi si completerà l’iter di autorizzazione da parte del Comune e quindi a caduta la realizzazione dell’università e la sua apertura".

La.La.