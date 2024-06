Area Kanthal, semaforo verde. Via al piano da 3 milioni di euro

Dopo una maratona in consiglio comunale e polemiche per quasi un anno, il consiglio comunale dà il via libera alla riqualificazione dell’area Kanthal, ambito industriale dismesso da oltre 10 anni, che supera i 15mila metri quadri, di cui circa 7mila 750 occupati dal vecchio capannone che sarà demolito. Il progetto prevede al suo posto un nuovo edificio commerciale di circa 2.500 metri quadri, presumibilmente un nuovo punto vendita della catena Iperal. Il centro commerciale si svilupperà su due livelli, con parcheggi al piano terra anche pubblici, del valore di 1,2 milioni e la vendita al primo piano. "L’intervento non vedrà aumento di volumi, ma al contrario sarà effettuato riducendo il consumo di suolo da 8mila 966 metri quadri a 4mila 900 di slp, portando nuovi servizi, verde, opere viabilistiche per la città", sottolinea l’assessora all’Urbanistica Fabrizia Berneschi. Un pacchetto di opere pubbliche del valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Saranno creati nuovi percorsi pedonali e un tratto di ciclabile lungo via Spreafico fino all’intersezione con via Guardi, oltre a una rotatoria in via Alberti per un importo di 500mila euro. Sarà recuperata e anche riconfigurata un’area verde comunale, aggiungendo attrezzature di servizio e per il gioco per un valore di 245mila euro. Il nuovo percorso ciclopedonale sarà realizzato con l’allargamento dei marciapiedi sul lato del parco per unirsi a quelli già esistenti di via Leon Battista Alberti e di via Madre Teresa di Calcutta per altri 263mila euro di intervento. Oltre alla nuova rotatoria si interverrà sul tratto di via Alberti tra la rotonda e via Aldo Moro che diventerà a quattro corsie, due per senso di marcia, con spartitraffico ad aiuola e due attraversamenti ciclopedonali illuminati di cui uno con semaforo a chiamata all’intersezione con via Bramante, per 930mila euro complessivi.

"Si tratta di un intervento particolarmente significativo che si inserisce in un ambito già interessato da trasformazioni in corso - commenta il sindaco Giacomo Ghilardi -. Nel quartiere Bellaria stanno nascendo il polo dell’infanzia e il nuovo impianto sportivo dedicato in particolare a un pubblico di bambini, genitori, neo-mamme e famiglie. Progetti realizzati grazie alla partecipazione a bandi Pnrr, che permetteranno di incrementare la dotazione di servizi e di verde".