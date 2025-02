Area giochi inclusiva e accessibile

A Fizzonasco, in via Mameli, c’è un nuovo spazio fruibile dai bambini con ogni tipo di abilità fisica, cognitiva o sensoriale. Il risultato è stato raggiunto grazie al Comune di Pieve che ha vinto il bando “Gioco al Centro”. Parchi gioco per Tutti in Città Metropolitana, promosso dalla Fondazione di Comunità Milano per la realizzazione o la riqualificazione di parchi giochi esistenti affinché diventassero accessibili e inclusivi. Grazie al contributo di 62mila euro messo a disposizione dal bando, ai quali il Comune ha aggiunto circa 27mila euro tirati fuori dalle proprie casse, il parco di via Mameli è tornato a splendere con l’inserimento di un castello multi-accessoriato con diverse opportunità di gioco accessibili e inclusive, l’allestimento di un’area picnic con un tavolo accessibile da persone in carrozzina e non, alcuni pannelli tattili, un gioco a molla, un percorso sensoriale nonché il rifacimento dei vialetti per includere anche un "percorso tattile" adatto a bambini ciechi o ipovedenti. Interventi che ne hanno fatto uno spazio all’aperto che risponde a criteri ludici ed ergonomici universali per rendere effettivo il diritto al gioco sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989.

"Avevamo preso un impegno e abbiamo mantenuto la promessa: il restyling del Parco di Fizzonasco è realtà, ed è stato possibile grazie al sostegno di Fondazione di Comunità Milano e alla nostra determinazione di centrare l’obiettivo - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo -. I bambini si divertono di più e Fizzonasco si rinnova". "Siamo felici che il parco di Fizzonasco entri nel novero delle aree accessibili e inclusive del territorio milanese" - ha dichiarato il presidente della Fondazione di Comunità Milano Carlo Marchetti.

Mas.Sag.