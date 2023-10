Aumento pedaggio Area C, la protesta della Lega: con Sala resteranno solo i tricicli

Milano, 28 ottobre 2023 – La Lega si schiera politicamente e fisicamente contro gli aumenti del pedaggio per l’area C che da lunedì aumenterà da 5 a 7,50 euro .

La Lega ha protestato contro questo aumento con un presidio in piazza della Repubblica, dove si trova uno dei varchi di ingresso per le auto. "Lunedì Area C aumenterà e la sosta in centro sarà consentita per un massimo di due ore - ha spiegato Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale -.Si tratta di una misura iniqua, classista, che mette in difficoltà centinaia di migliaia di cittadini. Andando di questo passo, Sala ci farà circolare solo con i tricicli".

Gli esponenti della Lega, tra cui c'erano anche il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e l'eurodeputata Silvia Sardone, hanno inscenato la protesta portando un triciclo e uno striscione con la scritta, “Con Sala ci resteranno solo i tricicli”.