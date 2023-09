Area B e Area C, deroghe per i diesel Euro 5 prorogate di 9 mesi: ecco chi ne ha diritto

Milano – Il Comune di Milano ha prorogato alcune delle deroghe su Area B e Area C per i veicoli diesel Euro 5 in scadenza il 30 settembre prossimo. In particolare, le misure adottate per Area B consentiranno ai cittadini, che sono in possesso di un diesel Euro 5 e hanno sottoscritto entro il 31 marzo, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione del vecchio mezzo, di poter circolare in Area B fino all'arrivo della nuova auto, comunque non oltre giugno 2024.

Le stesse condizioni saranno riconosciute ai veicoli diesel Euro 5 adibiti al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente. Per quanto riguarda i diesel Euro 5 utilizzati invece in car pooling, il divieto di accesso e circolazione in Area B viene spostato al 30 settembre 2024. Stessa proroga per i lavoratori che utilizzano un diesel Euro 5 per il tragitto casa/lavoro tra le 21 e le 7 del mattino come ad esempio dipendenti di forze armate, forze dell'ordine, vigili del fuoco, medici e pediatri in visita domiciliare.

La decisione della Giunta è stata criticata, soprattutto per quanto riguarda l’opportunità, dal capogruppo del Verdi a palazzo Marino, Carlo Monguzzi: “Duemila persone hanno bloccato la città chiedendo provvedimenti concreti e 12 ore dopo si trovano le deroghe. Speriamo sia uno scherzo”.

Monguzzi si meraviglia di come “la prima e unica risposta dell’assessore alla mobilità alle possenti e drammatiche manifestazioni di ieri e alla durissima contestazione all’inazione della giunta” è “più deroghe”. Quanto alle deroghe nel dettaglio – conclude Monguzzi – “qualcuna magari è anche normale, ma il tempismo e l’opportunità rasentano il genio”.