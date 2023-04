Arconati e Litta A Pasquetta caccia al tesoro

Doppio appuntamento, nel gi- orno di Pasquetta, nelle ville di delizia del nord-ovest. Lunedì prossimo Villa Arconati di Bollate e Villa Litta di Lainate apriranno per la Caccia al Tesoro Botanico organizzata da Grandi Giardini Italiani. Giunta alla 26esima edizione è un evento dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anno ideato per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa al patrimonio botanico, artistico e culturale delle ville. "Oggi è tempo di giardini, di svago a contatto con il verde - spiega Judith Wade, fondatrice e Ceo di Grandi Giardini Italiani - ed è importante insegnare ai ragazzi l’amore per i giardini e la conoscenza del mondo delle piante. L’evento ci permette di dare tutta la necessaria attenzione ai ragazzi e stimolare la loro naturale curiosità portandoli a conoscere le differenze e le caratteristiche degli alberi, le fioriture delle piante e insegnare loro il rispetto della natura".

Ma come si svolge? All’ingresso dei giardini ai bambini verrà consegnata una mappa per la Caccia al Tesoro, che potranno svolgere con la propria famiglia. Al termine del gioco, ogni partecipante riconsegnerà la mappa allo Scrigno del tesoro (cioè all’Infopoint) e solo i più attenti riceveranno l’ambito tesoro: il certificato di Piccolo botanico Grandi Giardini Italiani. Prenotazione obbligatoria sul sito www.villaarconati-far.it (selezionare ‘’ingresso con visita autonoma’’, biglietto gratuito). Anche a Villa Litta bambini e famiglie potranno scoprire piante, fiori e le altre meraviglie. Ad aiutarli nella scoperta del tesoro ci saranno i volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta. In più, dalle ore 14.30 alle ore 17, l’Associazione Alao - Associazione Lombarda Amatori Orchidee sarà pronta ad accogliere il pubblico per una visita guidata con un’apertura delle serre Liberty per ammirare la collezione di orchidee. Ro.Ramp.