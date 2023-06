Arco della Pace con i colori dei carabinieri

Si è conclusa ieri la due giorni di celebrazioni per il 209° Annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri. Dopo la mostra di domenica in piazzetta ex Reale, impreziosita da uniformi e mezzi sia storici che contemporanei, ieri mattina si è tenuta la deposizione di una corona di alloro al monumento "Al Carabiniere" di piazza Diaz. Poi la cerimonia si è spostata all’Arco della Pace, dove il comandante interregionale Pastrengo Gino Micale, alla presenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, del prefetto Renato Saccone e delle altre autorità cittadine, ha letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per poi ricordare i 466 giorni ormai trascorsi dall’inizio della guerra in Ucraina e rivolgere un pensiero alla popolazione dell’Emilia-Romagna.