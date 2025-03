Archiviato il caso Visibilia: "Ha risarcito"

Sul caso Santanché è arrivata una archiviazione dell’istruttoria, aperta dalla Corte dei Conti della Lombardia per un presunto danno erariale legato all’affaire Visibilia. "Abbiamo notificato un invito a fornire deduzioni – spiega il procuratore Paolo Evangelista – e il danno contestato è stato integralmente risarcito dai presunti responsabili". Tra i casi in aumento, ha spiegato il presidente regionale della Corte dei Conti Marco Canu, quello dei "danni provocati dall’accesso al pubblico impiego" nel mondo della scuola "con falsi titoli di studio". Tra le sentenze citate, quella su un presunto illecito da otto milioni di euro legato alla percezione di contributi per l’efficientamento energetico degli immobili.

A.G.