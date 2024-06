Apre la farmacia comunale 2 con laboratori e il salta-code

Ieri il taglio del nastro alla presenza delle autorità, oggi la riapertura al pubblico. Dopo due mesi di restyling la farmacia comunale 2 di via Lamarmora a Lainate riapre con spazi moderni, più grandi e servizi rinnovati. Dal magazzino autonomo che consentirà un maggiore approvvigionamento dei medicinali, alla riorganizzazione degli spazi del laboratorio di autoanalisi e prenotazioni, che sono stati separati dall’area di vendita.

Per migliorare il servizio è stato introdotto un nuovo sistema elimina-code che che dà priorità di accesso alle donne in stato di gravidanza, alle persone con disabilità e a chi ha già prenotato un farmaco e deve solo ritirarlo. Un sistema che l’Azienda speciale farmaceutica di Lainate intende estendere anche alla Farmacia comunale 1 di via Re Umberto I.

"Dopo i difficili anni della pandemia da Covid 19, in cui le farmacie, soprattutto pubbliche, sono state punto di riferimento capillare sul territorio, come presidio sanitario attivo più vicino al cittadino, abbiamo avvertito la necessità di migliorare e ampliare gli spazi al servizio della comunità - dichiara la presidente dell’Azienda speciale farmaceutica comunale Rosalba Procopi -. Rispondendo a un crescente bisogno di prevenzione e cura dei nostri utenti, ci siamo attivati in questi mesi con un percorso di completa ristrutturazione degli immobili comunali in modo tale da poter garantire un luogo più adeguato ad accogliere maggiori servizi. Questo è stato uno degli obiettivi di questi 5 anni di mandato dei quali sono più orgogliosa". L’intervento, costato 300mila euro, ha consentito anche di sistemare e ampliare il sistema di videosorveglianza per migliorare la sicurezza della struttura. I dipendenti delle due farmacie comunali sono 14 di cui cinque nella farmacia di via Lamarmora dove sono stati realizzati anche due studi per professionisti.

Roberta Rampini