Apre il Punto giovani per aiutare a trovare un’occupazione

Alla Cascina Fagnana, sede della biblioteca, apre il "Punto Giovani", rivolto a ragazzi tra i 15 e i 34 anni. Uno spazio gratuito dove "i giovani potranno ricevere informazioni e supporto nella ricerca del lavoro, orientamento formativo e universitario e aiuto per l’inserimento in attività di volontariato", spiegano dal Comune. Inoltre, si potranno ricevere informazioni e sostegno per inoltrare la domanda per Servizio Civile Universale e Leva Civica, oltre a conoscere in modo approfondito tutte le opportunità di sussidi e occasioni in base al profilo personale. Spazio anche alla partecipazione agli eventi: al Punto Giovani si possono trovare anche informazioni su attività artistiche del territorio. Lo spazio è aperto il mercoledì e il venerdì tutto il giorno (in via Fagnana, 6). Per accedere, si può scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3517410099. Lo sportello è promosso nell’ambito del Progetto "Orizzonti Personali – Sfide ed Espressioni" da Officina Lavoro Cooperativa sociale con le associazioni 232 Aps, We Run the Streets e FavolaFolle, con il supporto del Comune di Buccinasco e il contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del bando "Giovani Smart 2.0". "Il Comune di Buccinasco - dichiara Martina Villa, assessora alle Politiche sociali e alle politiche giovanili - ha sostenuto le associazioni che hanno partecipato e vinto il bando Giovani Smart 2.0 di Regione Lombardia con un progetto che intende favorire la socializzazione e l’inclusione sociale dei giovani. Apre così uno spazio alla Cascina Fagnana, nel luogo già dedicato alla cultura e all’incontro di molti ragazze e ragazzi che si trovano in biblioteca per studiare. Crediamo sia un’opportunità da cogliere per chi si trova a pensare e decidere del proprio futuro e ha il desiderio di impegnarsi per la propria crescita personale anche dedicandosi agli altri o a espressioni artistiche, dal teatro alla street art per esempio. Ringrazio le associazioni che hanno lavorato insieme, per un progetto che è stato premiato e finanziato dalla Regione".

Francesca Grillo