Apre il “Puf”: una seconda vita ai mobili usati

È stato inaugurato ieri Puf, il centro per l’abitare sostenibile aperto da Fondazione Auprema in via Mozart. Si tratta di uno spazio dinamico, che vede il recupero e la rigenerazione di mobili usati a cui viene data una seconda vita: cassettiere, tavolini da soggiorno, ma anche vestiti di second hand e piccoli utensili da cucina. Si acquista tramite una donazione alla Fondazione. Con la biblioteca degli oggetti sarà possibile anche donare e prendere in prestito attrezzature e oggetti, in particolare per la manutenzione di casa, attraverso un tesseramento come quello della biblioteca. Ci sarà anche un punto di ascolto e orientamento per chi cerca casa a Cinisello e nei Comuni limitrofi. Non mancheranno laboratori di restauro e riuso creativo, come per le biciclette e per il riuso creativo di piatti spaiati. Obiettivo: attivare un’economia circolare di comunità attraverso un punto di incontro dedicato alla casa e agli stili di vita sostenibili. Il progetto vede la partecipazione di un’ampia rete di partner, ma tutti i servizi e le attività sono gestite da Fondazione Auprema, che dal 2006 sostiene progetti rivolti a persone che vivono situazioni di fragilità sociale ed economica. La.La.