Apre il Centro per la menopausa, esperti in campo

Un centro dedicato per le donne in menopausa. L’Asst Nord Milano lo aprirà oggi all’ospedale di Sesto, sotto la direzione della dottoressa Elisabetta Garavaglia. Si tratta di un servizio multidisciplinare, che vedrà diverse figure professionali ed esperti di temi specifici per la salute femminile in questo delicato momento. Il nuovo centro sarà condotto dalla dottoressa Raffaella Chionna, medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia. "Il servizio sarà dedicato a tutte le problematiche - ha spiegato la dottoressa Chionna -. Il nostro tentativo è, infatti, quello di creare un centro multidisciplinare dove poter trovare un team di esperti delle diverse materie che interagiranno l’uno con l’altro per offrire la migliore offerta in base alle evidenze scientifiche e mediche più aggiornate e accurate". L’ambulatorio sarà attivo tutti i giovedì dalle 9 alle 13 negli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia al piano terra del Padiglione 3.

"Offriremo una serie di appuntamenti dedicati alle donne non solo in menopausa fisiologica, che avviene solitamente dai 47 ai 53 anni, ma anche alle donne che vanno in menopausa precoce - ha sottolineato la dottoressa Chionna -. Questo è un aspetto anche più delicato, perché riguarda donne che per anagrafica dovrebbero ancora trovarsi in età fertile e si ritrovano invece, per motivi genetici o legati a malattie, ad affrontare prematuramente tutte le problematiche della menopausa". Obiettivo: aiutare le donne a vivere in modo sereno questo complesso periodo di cambiamento. Si può prenotare una visita con impegnativa "visita ginecologica - menopausa", chiamando i numeri 02.5799.9264 o 02.5799.9311 dalle 8 alle 15.30. La.La.