Apre il Centro medico Martesana L’ex hub vaccinale è un ambulatorio

di Barbara Calderola

Prima è stato un anello della catena di salvataggio dal Covid sul territorio, ora diventa laboratorio per la medicina di gruppo, nuova frontiera della cura lontano dai reparti. A Basiano l’ex hub vaccinale di via Cosmi ha cambiato look e si è trasformato nel Centro medico Martesana, al lavoro per adesso ci sono due dottori di famiglia, "ma presto saranno tre", spiega il sindaco Douglas De Franciscis - l’obiettivo è ampliare i servizi sanitari di prossimità, cioè dietro l’angolo di casa". Il Comune ha contribuito alla trasformazione della struttura che è parte del patrimonio immobiliare pubblico, ora i pazienti del distretto possono iscriversi. Una boccata di ossigeno in tempi di difficoltà cronica a trovare un posto libero nelle liste dei camici bianchi, qui hanno accesso residenti di Masate, Grezzago, Pozzo, Trezzano Rosa, Trezzo e Vaprio e per scegliere uno dei professionisti non c’è neanche bisogno di scomodarsi da casa, "si può chiudere la pratica direttamente dal proprio fascicolo sanitario elettronico con Spid - ancora il sindaco -. L’idea è nata da una sinergia fra noi e tre medici cresciuti qui e che vogliono offrire un contributo alla comunità. Ha visto così la luce il polo destinato a diventare punto di riferimento per migliaia di assistiti. In un momento critico come questo per il pensionamento di tanti dottori senza sostituti, l’amministrazione ha lavorato per garantire prestazioni essenziali". "Ringraziamo i giovani professionisti che hanno creduto in questo progetto - aggiunge Stefania Solcia, assessore ai Servizi alla Persona - siamo già al lavoro per ampliare l’offerta a disposizione dei pazienti".

Via Cosma è familiare a tante persone che non abitano a Basiano. Durante la campagna vaccinale nei suoi studi sono stati somministrati 240mila dosi anti-virus. Insieme all’hub di Vimodrone e all’ex Filanda di Cernusco è stato un punto essenziale della rete stretta da Ats e da Asst contro il Sars-Cov 2. Al lavoro nelle sue stanze, i dottori di Iniziativa medica lombarda. Quell’esperienza è stata la scintilla che ha innescato la metamorfosi, dopo la chiusura è scattato il restyling del quale si è occupata l’amministrazione e ora è cominciato il nuovo corso.