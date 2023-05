Appunti di lavoro e musica C’è il Festival universitario

Si parla di sogni da trasformare in realtà, di come si possa vivere di sport o lavorare nella moda e nella musica. Si danno dritte per lanciare start-up, si inquadrano le professioni del futuro e i temi caldi, incluso un "corso di sopravvivenza per vivere a Milano da fuorisede". Destinazione Talent Garden di via Calabiana per il primo Festival Universitario che prenderà forma domani, dalle 10 a notte fonda. Alla regia University Network, la più grande community social universitaria in Italia, con oltre un milione di studenti di 35 università. Una giornata no-stop tra formazione, tecnologia e sostenibilità ma anche street food, musica e socialità. Che tanto è mancata in pandemia. Gli studenti che parteciperanno al Festival incontreranno oltre 50 ospiti. A condurre l’evento saranno Antonella Arpa in arte Himorta, star dei social e del piccolo schermo da oltre un milione di seguaci, e Chiara Piotto di SkyTg24.

"Gli studenti universitari, durante gli anni accademici, hanno due esigenze fondamentali: formarsi per prepararsi al mondo del lavoro e divertirsi stringendo nuove amicizie. Per quanto riguarda il primo aspetto c’è un grande vuoto oggi nel mercato del lavoro – sottolineano Leonardo D’Onofrio, Andrea Missaglia, Luca Scoffone e Francesco Brocca di University Network - basti pensare che nel 2022 le aziende italiane non sono riuscite a trovare oltre 370 mila profili di studenti laureati". "Dall’altra parte - aggiungono - per quanto riguarda l’aspetto dei rapporti umani, ci sono migliaia di studenti, in particolare fuorisede, che soprattutto dopo la pandemia non sono riusciti a trovare amici con cui trascorrere quelli che sono gli anni più belli della loro vita". Il Festival Universitario – primo nel suo genere - cercherà di soddisfare entrambe le esigenze "in un unico evento che mira a rompere gli schemi troppo rigidi del mondo accademico, regalando agli studenti un’imperdibile giornata di formazione ma soprattutto di festa".

Dalle 19 via alle attività serali con Dj Set e musica dal vivo: romperà il ghiaccio Radio m2o con LRNZ. Poi salirà sul palco Miles, uno dei più talentuosi producer della nuova generazione. E ci sarà anche un post-evento a sorpresa. Intanto si prendono appunti per il futuro professionale e ci si diverte. L’evento, che sarà interamente cashless, è patrocinato dalla Commissione Europea, da Angi, Associazione nazionale giovani innovatori e da Confindustria Lombardia. A supportare il Festival ci sarà anche il Comune di Milano, con l’assessore alle Politiche giovanili Martina Riva. "È vero che Milano è una città business-oriented - ha commentato l’assessore al lancio dell’iniziativa -, ma è anche una città universitaria, che accoglie circa 200mila studenti: oltre il 60% del totale degli iscritti alle università milanesi arriva da altre città d’Italia e il 10% dall’estero. Per questo bisogna lavorare affinché Milano diventi sempre più student-oriented. Occasioni come il Festival Universitario sono di grande aiuto per confrontarsi direttamente con i ragazzi e le ragazze che studiano in città, conoscere le loro necessità e rispondere con concretezza ai loro bisogni".

Si.Ba.