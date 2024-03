Appuntamento per genitori e figli domani si gioca tutti insieme

La Gaming Zone Cologno continua, organizzata sempre dal Comitato Ludoteca Cologno Monzese, in collaborazione con l’Auser cittadina e l’associazione genitori dell’istituto comprensivo Volta. La novità del mese è l’appuntamento di domani, che sarà aperto a tutte le età e che sarà organizzato insieme a La Pieve di Cologno, che dalle 17 ospiterà bambini e adulti nel locale di piazza San Matteo. Tra giochi da tavolo e giochi di ruolo, l’associazione da tempo sta cercando di animare la città, dando non solo agli appassionati ma anche ai più piccoli e soprattutto agli adolescenti uno spazio protetto per ritrovarsi, divertirsi e socializzare. L’evento di domani è aperto a tutti: ai tavoli potranno sedersi anche genitori e nonni. Il prossimo appuntamento, con la Gaming Zone, è in programma venerdì dalle 18.30 alle 23.30 nella sede Auser di via Della Repubblica.