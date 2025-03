Appuntamento con Giusy Versace e Vorticerosa

Mostre, spettacoli e momenti di approfondimento: anche il Sud Milano celebra la festa della donna con un ampio ventaglio d’iniziative. Domani a Melegnano il castello mediceo si offrirà al pubblico attraverso le visite guidate della Pro loco: appuntamento alle 15.30 e alle 16.30, tutte le donne entreranno gratis. Non serve la prenotazione. A San Giuliano, allo SpazioCultura di piazza Vittoria, sarà visitabile fino al 15 marzo la mostra “Wonder Women: la figura femminile negli albi illustrati“, esposizione di tavole e fumetti che celebra la forza e la resilienza dell’universo femminile. Sempre lo SpazioCultura ospiterà, domani alle 17, un incontro-dibattito con la fumettista e pittrice Rosa Puglisi, in arte Vorticerosa. A seguire, la premiazione del concorso letterario “Essenzialmente io“, quest’anno incentrato sul tema “Donne coi superpoteri“. "Questi eventi – commenta l’assessora alle pari opportunità Nicole Marnini – sono solo un piccolo esempio di come, attraverso la cultura, possiamo celebrare il contributo straordinario delle donne e riflettere su parità e rispetto". Iniziative a tema anche a Colturano, dove giovedì alle 21 la biblioteca comunale ospiterà un incontro con l’atleta paralimpica Giusy Versace, autrice del libro “Con la testa e con il cuore si va ovunque“. A.Z.