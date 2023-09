Carriera alias: in Lombardia è stata approvata da 33 istituti

Le scuole che hanno adottato la carriera alias in Lombardia sono ufficialmente 33, altri istituti la applicano pur senza avere un regolamento. Tra gli ultimi ad averla deliberata in Consiglio d’Istituto ci sono l’istituto Carlo Porta, il liceo Bottoni di Milano e il Fantoni di Clusone, in provincia di Bergamo.

"È un accordo di riservatezza tra la scuola, la persona trans e la sua famiglia, se minorenne - ricordano da Agedo - nel registro elettronico viene inserito il nome scelto dalla persona in transizione al posto di quello anagrafico, evitandole l’imbarazzo di dover continuamente spiegare la propria situazione e subire possibili episodi di bullismo e prevenendo così un possibile abbandono scolastico".

Una procedura diffusa anche nelle università, sia pubbliche sia private, dalla Statale - che ha appena rinnovato il regolamento togliendo il ‘nulla osta’ dello specialista - a Bicocca e Politecnico, passando dalla Iulm e dallo Ied.

"La carriera alias non si tocca", ribadiscono l’Unione degli Studenti e i rappresentanti dei Consigli di Istituto, pronti a scendere in piazza l’11 settembre alle 14.30 con le associazioni. La prima scuola ad avere adottato il regolamento a Milano è stato il Frisi. E anche qui è arrivata la lettera del consigliere Macconi: "Le scuole dipendono dal Ministero, dal quale non sono arrivate disposizioni, non è certo il consiglio regionale che decide su queste cose – ricorda il preside, Luca Azzollini –. Nelle premessa si dice che così ‘si diffonde lo sconcerto e il disorientamento’. Mi permetto di dire che qui gli studenti non hanno avuto nessun problema, sono stati i primi ad averlo capito". Quest’estate si sono maturati i primi due studenti che avevano fatto richiesta della carriera alias, uno di loro ha chiuso con il 100: "Sentirsi accolto e accettato ha contribuito a metterlo nella condizione di raggiungere ottimi risultati".