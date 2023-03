Appartamento con vista rapina

Il pomeriggio di terrore vissuto lunedì a Milano si è consumato nella zona a ridosso della stazione Centrale, che da tempo non gode di buonissima fama. Eppure un appartamento da quelle parti costa mediamente seimila euro al metro quadro, secondo l’ultima indagine di Confcommercio che conferma come Milano si sia ormai “londrizzata” da tempo.

L’esplosione dei prezzi delle case è ormai diventata insostenibile, tanto che con gli stessi soldi ci si potrebbe permettere un discreto locale a Santa Margherita. Vista mare, ovvio. Ma soprattutto senza il rischio di finire accoltellati.

Direte: e il lavoro? Certo, fare i pendolari tra la Liguria e Milano potrebbe non essere comodissimo ma di certo vi farebbe risparmiare in ansiolitici. In attesa di perdere un po’ di peso e candidarvi per un posto da bagnino.