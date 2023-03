Comprare e affittare casa a Milano è sempre più insostenibile: prezzi +20% in due anni

Lo skyline di Milano, da piazza del Duomo

Tutti conoscono i prezzi. 600 euro per una stanza in affitto, 1.400 euro per un bilocale, fino alla cifra spropositata di 300.000 euro per comprare un appartamento nuovo di 40 metri quadri in periferia. Vivere a Milano sta diventando insostenibile per molte persone, soprattutto se vivono da sole, e i prezzi continuano ad aumentare. Secondo i dati dell’associazione degli agenti immobiliari di Confcommercio, i prezzi per comprare casa in città sono cresciuti del 20% in due anni, mentre quelli degli affitti tra il 20 e il 30%.

Il valore delle case continua ad aumentare, nonostante le compravendite nell’ultimo anno siano diminuite del 5%, passando dalle circa 6.100 di fine 2022 alle 5.800 dell’anno precedente. Questa dinamica di prezzi, come accade in altre metropoli europee, non sembra seguire la normale dinamica di domanda e offerta. In questo senso, molti esperti parlano da anni di una bolla immobiliare su scala quasi globale. Nonostante si riducano gli acquisti, le quotazioni delle abitazioni nuove e vecchie sono lievitate di oltre un quinto rispetto al 2020, raggiungendo i massimi storici.

In media, il costo delle abitazioni nuove ha sfondato il tetto dei 6.000 euro al metro quadro, quello degli immobili recenti si attesta a 4.900 euro e quelle delle case più vecchie è circa 3.850 euro. Crescono anche il prezzo per i negozi (3.744 euro al metro quadrato) e per gli uffici (2.950 euro), consolidando così il trend iniziato nel 2020 (con aumenti, rispettivamente, del +16% e del +13%).

Da segnalare, in particolare, che i maggiori rincari residenziali si registrano nella zona Est di Milano dove, da un semestre all'altro i valori degli appartamenti vecchi e nuovi sono cresciuti rispettivamente del 9% e del 6%. Anche la domanda di appartamenti da affittare è cresciuta.

Se i prezzi delle compravendite sono ai massimi storici, quelli degli affitti sono cresciuti ancora di più. Rispetto all’inizio del 2020 i canoni di locazione sono aumentati in misura significativa (+20/30%) per tutte le tipologie residenziali, dai monolocali ai trilocali.

Questa situazione, evidenziata dall’ultima rilevazione FIMAA Milano, Lodi, Monza e Brianza, si registra un po' in tutta Milano. Nella Cerchia dei Bastioni, l'affitto di monolocali e bilocali è cresciuto, rispettivamente, del 13% e del 10% nel secondo semestre del 2022 all’anno prima. Nelle periferie, invece, l’affitto mensile di un bilocale è passato da 600 a 700 euro con un incremento del 17%.

Dalla città alla città metropolitana la situazione cambia un po’: nell'area metropolitana milanese, il numero di compravendite residenziali è leggermente aumentato (+2%), passando dalle 10.162 transazioni del terzo trimestre 2021 alle 10.361 dello stesso periodo di 2022, mentre calano, seppur di poco, le compravendite di uffici, laboratori e negozi. Per quanto riguarda, in particolare, le nuove costruzioni a uso residenziale, spicca il rincaro registrato nella zona Sud-Est (+7%), che non ha eguali nella serie presa in esame.

“I prezzi sono aumentati nei Comuni più serviti dai trasporti, come San Donato, capolinea della M3, dove le nuove costruzioni raggiungono valori anche di 4.000 euro a metro”, dichiara il vicepresidente Vicario dell’associazione, Flavio Bassanini. Da lì, spiega, “si aggiungono Melegnano, Opera, Pieve Emanuele, Peschiera Borromeo e Paullo. Chi si sposta da Milano opta, per lo più, per zone ben collegate grazie alla presenza delle linee suburbane, del passante ferroviario, della metropolitana e anche della TEEM, la tangenziale est esterna di Milano. Quanto alla tipologia di immobili da acquistare, si cercano soluzioni dotate di terrazzi e balconi, spazi aperti, villette e condomini con giardini”.