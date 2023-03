Appalti e contratti falsi: famosa azienda del vino accusata di frode all’Ue per 2 milioni

Le indagini sull'azienda vitivinicola sono state eseguite dalla Guardia di finanza

Una grossa azienda vitivinicola, l’Unione italiana vini, è accusata di aver frodato l’Unione europea per oltre due milioni di euro. Secondo la procura regionale della Corte di Conti e la procura europea – che hanno collaborato nel caso – l’impresa avrebbe organizzato false gare d’appalto e nascosto dei conflitti d’interesse per accaparrarsi una grosso finanziamento pubblico europeo creato per promuovere i prodotti agricoli italiani ed europei.

Il progetto di chiamava “Native grapes academy” e aveva lo scopo di rafforzare la competitività dei prodotti originari dell’Unione e promuoverli nei Paesi terzi d’esportazione. Gli investigatori italiani ed europei hanno ricostruito il sistema di illeciti con l’aiuto della guardia di finanza di Milano.

Secondo le ipotesi degli inquirenti, la frode è stata perseguita attraverso due modi. Primo, l’azienda vitivinicola avrebbe individuato una seconda azienda per eseguire il progetto europeo attraverso una gara d’appalto di “mera facciata”, organizzata solo per nascondere agli organismi europei un preesistente conflitto di interessi tra le due aziende: di fatto, l’azienda che finanziava il progetto (usando i fondi europei) e l’azienda che lo avrebbe eseguito erano legate.

Secondo, le due aziende avrebbero stipulato un contratto di servizi apparentemente indipendente ma che in realtà era destinato a nascondere una versamento dalla prima impresa alla seconda pari al 35% dei sussidi pubblici ricevuti.

Alla fine, il danno erariale – cioè ai fondi pubblico – è stato quantificato nella somma di 2.085.810 euro, pari all'importo del finanziamento erogato. Per questo è stato disposto il sequestro dell’intera somma. La società beneficiaria non ha ammesso alcuna responsabilità ma ha provveduto a risarcire integralmente la Commissione europea.