Apertura del casello sulla A8. Porterà via il traffico da Lainate

Ultimi ritocchi in corso e cronoprogramma rispettato: domani apre al traffico la nuova stazione (casello autostradale) di Lainate-Arese sulla A8 Milano-Varese. Situato al km 8+200 della A8 Milano-Varese, l’opera fa parte del maxi cantiere di Autostrade per l’Italia di oltre 147 milioni di euro per la realizzazione della quinta corsia, nel tratto compreso tra la barriera di Milano Nord e l’interconnessione con l’autostrada A9 Lainate-Como Chiasso. Il nuovo svincolo di Lainate-Arese è stato realizzato sul lato opposto dell’autostrada e in posizione speculare rispetto a quello vecchio. Otto piste dedicate al traffico ordinario e due piste in ingresso e in uscita per i transiti eccezionali con un aumento di capacità rispetto a quello di prima. Più grande, funzionale e moderno, completa i lavori collegati alla quinta corsia. "Le attività, in quest’ultimo mese, hanno riguardato l’ultimazione delle nuove rampe di collegamento con il tratto autostradale, l’installazione 1,5 km di barriere di sicurezza di ultima generazione e oltre 650 metri dei sistemi fonoassorbenti, per limitare l’impatto acustico sul territorio circostante, le installazioni impiantistiche che garantiscono il funzionamento del casello adeguate ai più recenti standard Aspi - fanno sapere da Autostrade per l’Italia - i nuovi impianti di illuminazione a led di ultima generazione, oltre alla dismissione delle attuali rampe provvisorie e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Alle lavorazioni hanno partecipato quotidianamente circa 90 uomini, tra tecnici e maestranze, e 40 mezzi impegnati h24 sette giorni su sette". L’apertura del nuovo casello e grazie alla nuova viabilità di collegamento tra la Sp 119, in corrispondenza dello svincolo di Lainate, e la Sp 10, avrà come effetto immediato quello di decongestionare il traffico tra i Comuni di Lainate e Rho, allontanando dalle strade urbane, soprattutto i mezzi pesanti. Anche il traffico diretto al centro commerciale “Il Centro” non transiterà sulle strade lainatesi ma avrà lo sbocco diretto in direzione Arese. Sempre per migliorare la viabilità locale, Aspi procederà alla demolizione della vecchia stazione e al suo posto sarà realizzata una viabilità locale di collegamento tra due rotonde esistenti. Nelle prossime settimane proseguiranno le ultime attività di completamento della nuova stazione, con lavorazioni che saranno eseguite prevalentemente in orario notturno.