Aperto il Bicipark deposito per lasciare la bici in sicurezza

Tutti in sella, aperto Bicipark, il deposito a Pioltello permette di pedalare per tutta la città e poi di lasciare la bici in sicurezza e saltare sul treno. Un altro anello della catena di mobilità dolce del Comune che conta su 45 chilometri di piste e punti strategici di interscambio. Al taglio del nastro ha partecipato la giunta al completo, a cominciare dalla sindaca Ivonne Cosciotti. Gratuito per tutto il 2024, il box offre 80 posti sorvegliati da telecamere con possibilità di ingresso 24 ore su 24. Ora resta da completare la rete di ciclabili con gli interventi che mancano in via don Carrera, via Piemonte e nel sottopasso di via Monza.

Bar.Cal.