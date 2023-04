Anziani e servizi ad hoc La parola agli esperti

I normali problemi dell’invecchiamento, la delicata tematica della demenza, i servizi per gli anziani fragili, tre serate a tema e con esperti per battezzare "Sos anziani", non solo incontri ma campagna di informazione e sensibilizzazione sulla terza età promossa dal Comune. Obiettivo, promozione della salute e del benessere degli anziani che vivono in casa e dei familiari che se ne occupano. "L’aumento della popolazione anziana - così il sindaco Lucia Mantegazza - richiede conoscenze aggiornate. Per iniziare il percorso di conoscenza è stato pensato un breve ciclo di incontri". Il debutto ieri, con una serata introduttiva sull’invecchiamento con la geriatra Marianna Caloni. Ci si ritrova giovedì 20, e il tema sarà quello della demenza. La terza serata, prevista per giovedì 27 sarà invece di presentazione della rete dei servizi a supporto delle persone fragili. Fra i relatori Daniela Galbiati, responsabile dei Servizi sociali, l’assistente sociale Claudia Ravasi, Daniela Invernizzi, direttrice del distretto Adda Martesana.M.A.